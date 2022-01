Ángel García Toraño: 'Me encantaría estar en TUDN'

Ángel García Toraño ha pasado meses complicados después de darse a conocer su salida del canal ESPN. El comentarista fue dado de baja por la empresa y no le reconocen sus 15 de antigüedad como colaborador.

El periodista reveló que todavía tuvo que conducir el programa Futbol Picante en el que sería su último día en la empresa la cual aseguró lo trató muy mal al final.

"Me trataron muy mal al final, porque fue una videollamada con los jefes, ya me habían puesto al tanto de que a compañeros les había pasado; era de mucha utilidad para la empresa, no sé quién se enojó, no sé qué pasó y me previeron, entonces tuve una videollamada, donde me dijeron que no iban a renovar mi contrato", reveló García Toraño en entrevista con Antonio de Valdés.

"Hay que cumplir con las leyes y yo creo profundamente en las leyes mexicanas y tuve que entablar una demanda, porque no me liquidaron; estoy sentando un precedente porque pocos compañeros se atreven, porque te pueden cerrar las puertas. Preferí creer en las autoridades de mi país", agregó.

El comunicador, aficionado al América, aseguró que fue invitado al programa 'Vamos América' de TUDN, empresa en la que confesó le gustaría trabajar.

"A mí, en lo particular me encantaría haber estado o estar (en TUDN), y lo digo abiertamente, porque me parece ejemplar", sentenció Ángel García Toraño.

