Ángel Reyna recuerda 'desaire' de Zague mientras jugaba en América: "Me traicionó"

Ángel Reyna, exfutbolista del América, recordó un comentario de Luis Roberto Alves 'Zague' mientras el 'Pleititos' jugaba para las águilas.

En una ocasión, cuando Reyna fue a solicitar un aumento de sueldo, mostrando sus estadísticas goleadoras de ese momento, la directiva le negó el incremento, pero lo que no esperaba Ángel, fue la observación que le hizo Luis Roberto.

"Yo les decía, a ver, aquel cobra tanto, tanto, tanto, y hace esto, esto y esto (en la cancha), yo hice esto, esto y esto, nada más ve la diferencia, no te estoy pidiendo algo fuera de lo normal, y una de las respuestas que no me gustó de un directivo fue que dijo: 'Tu campeonato (goleo) va para tu casa, con tu familia disfrútalo', de ahí el conflicto con el directivo, no me acuerdo qué posición estaba en ese entonces Zague, era como la conexión con la directiva, me traicionó, según decía que apoyaba en nada, no apoyaba a ninguno de los chavos, muchas cosas que te desilusionan del equipo de tus amores", señaló Reyna en una entrevista para el canal de Joaquín Shaggy Mtz.

Cabe señalar que en el Clausura 2011, Reyna se convirtió en el campeón de goleo de la Liga MX con 13 anotaciones, siendo uno de los últimos mexicanos que figuran en esta lista.

