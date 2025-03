Ángel Reyna confiesa cómo fue que se ganó su apodo de 'Pleititos'

Uno de los jugadores que más fama de peleonero tuvo en la Liga MX fue Ángel Reyna. El atacante, que pasó por clubes como América, Chivas, Rayados de Monterrey y Tiburones Rojos de Veracruz, incluso se ganó el apodo de 'Pleititos'.

Al respecto, en entrevista con el también exjugador Joaquín 'Shaggy' Martínez, compartió que ese historial de enfrentamientos se lo ganó desde que estuvo en las fuerzas básicas de Coapa. Lo anterior ya que desde muy pequeño no se dejaba cuando alguien lo provocaba.

Por su temperamento, Reyna se ganó cierta fama en el futbol | IMAGO 7

El exjugador relató que, después de un largo proceso para sumarse a las fuerzas básicas de América, estuvo entrenando en el Frontón. Fue ahí que comenzó su historia como 'Pleititos'. "Me reciben y no tan buena onda. Y yo no me dejaba. Siempre cuento que un vato que me llamaba Argenis me maltrataba, hasta que le dije 'Me vuelves a pegar y te voy a pegar'. Y no me creía; y era de los agrandadillos".

Relató que, en una ocasión tras recibir un golpe de este sujeto, lo encontró a la salida. Fue entonces que se agarraron a golpes hasta que intervinieron los entrenadores. "Me castigan y mi papá me dice 'Está bien que no te dejes, pero no seas así'", y añadió que a partir de ese momento comenzó su historial de peleonero, a pesar de lo cual se quedó en América, pues por otro lado valoraron su talento y personalidad.

A Reyna se le empezó a llamar 'Pleititos' por su temperamento | IMAGO 7

¿Cuáles fueron las peleas de Ángel Reyna?

Aunque tuvo varias confrontaciones, también destacó que el exjugador se enfrentó en varias ocasiones con sus propios compañeros. Una recordada fue con Aquivaldo Mosquera en América y otra con Cristian Llama en los Tiburones Rojos de Veracruz. Mientras que una de las provocaciones que más trascendió fue cuando, ya como jugador de Rayados, provocó a su exequipo al festejar como Cuauhtémoc Blanco.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué se presenta la lesión de ligamento cruzado anterior en las futbolistas?

Reyna se hizo fama de peleonero en el futbol mexicano | IMAGO 7