Antonio Rosique cumple 25 años en los medios de comunicación: 'Han sido fascinantes'

El sueño de Antonio Rosique de convertirse en cronista deportivo se construyó en su infancia, en la habitación de su padres viendo a Fernando Valenzuela, las peleas de boxeo y en sus visitas a la Plaza de Toros México.

De comenzar su aventura con el único deseo de que le dieran la oportunidad de aprender, hoy Rosique celebra 25 años de trayectoria en TV Azteca donde ha hecho vibrar a millones de mexicanos con su peculiar estilo en las narraciones en innumerables competencias deportivas como Juegos Olímpicos, Copas del Mundo de Futbol, Finales de Champions League, Series Mundiales de Beisbol y Juegos Panamericanos.

“Estos 25 años han sido una aventura fascinante que comenzó un 28 de febrero, el día que mi maestro José Ramón Fernández me abrió las puertas, me dejó entrar a su oficina y me dio la gran oportunidad de comenzar a trabajar con él. Ese día después de recibirme y de leerme la cartilla me fue a dejar a la redacción de deportes de TV Azteca y me puso bajo tutela de David Faitelson y Enrique Garay.

“Ahí comencé una aventura fascinante, una especie de laberinto por este maravilloso oficio de contar historias, y este laberinto me ha llevado por los cinco continentes gracias a TV Azteca con innumerables Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, coberturas, seguimientos de Selecciones Mexicanas, de atletas mexicanos, la oportunidad de ser corresponsal en Europa durante un par de años en Inglaterra y Alemania y ahora con Exatlón me da la oportunidad de conectar con millones de familias”, relató Rosique en entrevista con RÉCORD.

Su primer gran sueño en el mundo mágico de la crónica deportiva, recordó, fue trabajar con José Ramón Fernández. Posteriormente el asistir a su primer Mundial en Francia 98, a los 23 años de edad, y sus primeros Juegos Olímpicos en Sidney 2000. Lo demás es historia.

“Mi mayor miedo era no ser lo suficientemente bueno, no ser apto, equivocarme, fracasar”, recordó.

