Atlas: María León reveló que fue porrista de los Zorros y no quería foto con Hugo Sánchez

Los Campeones del futbol mexicano, los Zorros de Atlas, siguen provocando que la gente narre cómo vivieron sus experiencias personales siendo fanáticos de La Academia durante la sequía de Títulos.

María León, intérprete musical mexicana, compartió una divertida historia de lo que le pasó en el estadio Jalisco, cuando era porrista del equipo.

“Aprovechando que mi Atlas es Campeón, este TB (recuerdo) tiene una historia hermosa”, escribió a través de Instagram. “El amor por el Atlas viene de mi familia así que desde chiquita fui Margarita y bailamos en el medio tiempo del estadio Jalisco”, contó León.

“Ese día nos ganó el América y cuando íbamos de salida, me dijeron ponte para una foto con este jugador (Hugo Sánchez) y yo les grité: “¡No, ese señor es del otro equipo!”, me agarraron y me pusieron con otras niñas que no conocía y pues no iba a no sonreír en la foto”, compartió la cantante.

