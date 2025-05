Bad Bunny dispuesto a vencer al Canelo Álvarez: “Tengo la pegada para tumbarlo”

Ibai Llanos fue de gira a Estados Unidos en búsqueda de los expositores más reconocidos en la música urbana, el influencer español fue a visitar a Bad Bunny con quien grabó algunos videos.

Bad Bunny l CRÉDITO X

Sin embargo, durante su encuentro con el puertorriqueño lo que más resaltó fue la pasión que mostró al boxeo y no dudó en medirse ante lo mejor de la actualidad sobre el ring.

“Sí, a mí me gusta mucho el boxeo”, respondió Bad ante la pregunta del influencer y posteriormente respondió quién podría ser su rival: “Contra el ganador del Canelo-Crawford. Canelo nunca le han tumbado y yo creo que tengo la pegada”.

Bad Bunny no le teme al box l CRÉDITO X

Contra Julio César Chávez sería más difícil

Bad Bunny no dudó en mencionar que vencería a Saúl ‘Canelo’ Álvarez; sin embargo, reveló que a otro mexicano no lo podría vencer y terminaría empatando”.

“Mi ‘dream match’ sería contra Muhammad Ali, que creo que le habría vencido, y Julio César Chávez, hubiera sido un combate empate a 15 asaltos, al toma y dame, en México o en Puerto Rico”, resaltó.

Bad Bunny junto a Triple H l CRÉDITO X

Bad Bunny no piensa en sus logros

Durante la charla con IbaI aseguró que no piensa en sus logros simplemente se dedica a vivir: “No estoy mejor que cuando tenía ocho años y me hacían todo. De la vida adulta, sí estoy mejor. Yo me levanto y no pienso en lo que he conseguido, pienso en lavarme la boca. Nada profundo”.

