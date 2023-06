'Barby' Juárez confesó tener relaciones sexuales con otra mujer: "Fue una mala experiencia, no me gustó"

Mariana 'La Barby' Juárez, la reconocida boxeadora mexicana, se ha convertido en la nueva concursante número 13 del famoso reality show 'La Casa de los Famosos', ocupando el lugar de Marie Claire Harp luego de su eliminación el pasado domingo. A pesar de llevar solo unos días en la casa, la participante ha compartido algunas intimidades con sus compañeros.

Durante una conversación con los demás participantes del programa, la pugilista confesó haber tenido una experiencia íntima con una mujer. Aunque ella misma afirmó que le gustan los hombres, reveló que lo hizo para complacer a su pareja de aquel entonces: "La verdad no fue porque yo quisiera, fue por complacer a mi pareja".

La boxeadora recordó que esta experiencia fue una mala vivencia para ella, ya que no le gustaba la situación en la que se encontraba. Además, mencionó que lo peor de todo fue que la mujer con la que tuvo el encuentro terminó involucrándose emocionalmente con ella en lugar de hacerlo con su pareja original.

Estas declaraciones surgieron después de las nominaciones del pasado miércoles, cuando los participantes se reunieron alrededor de una fogata para conversar. Wendy Guevara inició una serie de preguntas subidas de tono dirigidas a Mariana, quien decidió compartir esta historia.

'La Barby' aclaró que en ese momento no estaban casados y que esta experiencia no les causó problemas en su relación, pero destacó que cuando no hay una conexión real, las cosas terminan.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONOR MCGREGOR ES ACUSADO DE SUPUESTO ABUSO SEXUAL DURANTE LAS FINALES DE LA NBA