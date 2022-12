Barcelona festeja goles de Messi en la Final de Qatar 2022 y hace enojar a sus aficionados

Argentina se proclamó Campeona del Mundo tras derrotar en una dramática tanda de penaltis a Francia.

El marcador terminó 3-3 tras 120 minutos (90 del tiempo regular y 30 del tiempo extra). Lionel Messi marcó dos de los tres goles del conjunto sudamericano y el Barcelona los festejó con una publicación en sus redes sociales.

La cuenta de Barcelona en Español publicó en Twitter dos emojis: un balón de futbol y la bandera de Argentina, en referencia al gol que marcó su histórico jugador, quien actualmente milita en el París Saint Germain.

La mayoría de los aficionados azulgranas le dieron 'me gusta' a dicha publicación, pues le guardan cariño a la 'Pulga', pero otros se molestaron. Y es que no les gustó que el Barcelona apoyara a los argentinos, siendo que en la actual plantilla no hay ningún jugador de dicha nacionalidad. Creen que fue una falta de respeto para sus jugadores franceses Ousmane Dembélé y Jules Koundé.

Lionel Messi por fin ganó la Copa del Mundo, esa que se le negó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

