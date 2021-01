Berbatov recordó curiosa anécdota con Ronaldo: ‘Creo que no sabía quién era yo’

Dimitar Berbatov, exfutbolista bulgaro, revivió una curiosa anécdota que tuvo con Ronaldo Nazario, exjugador brasileño del Real Madrid, sobre una foto tomada en el 2014.

El máximo goleador en la historia de la Selección de Bulgaría y exjugador del Manchester United, se encontró con Ronaldo en un aeropuerto de Múnich el 6 de enero de 2014, pero para sorpresa de Berbatov, nadie de los presentes le pedía una foto al 'Fenómeno'.

"Esta gente está loca, no están viendo probablemente a uno de los mejores de la historia, fue cuando me detuve a pensar. Digo algo, le pido una foto, le digo hola; soy una persona nerviosa, pero de cualquier manera encontré el coraje y le dije hola y le pedí una foto", recordó Berbatov.

"Fue muy amable y como pueden ver, no se molestó en tomarse una foto conmigo. A pesar de que creo que no sabía quién era yo, me hizo el día", mencionó Berbatov sobre su experiencia con Ronaldo.