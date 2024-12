Beyoncé brilla en el primer show de medio tiempo de la NFL en Navidad

Beyoncé protagonizó un espectacular show de medio tiempo en el partido de la NFL celebrado en el NRG Stadium de Houston, Texas, en plena Navidad.

Con un repertorio impresionante, Beyoncé comenzó su show con la canción "16 Carriages", seguida de una emotiva interpretación de "Blackbird". Luego, la cantante estadounidense sorprendió al público con una energética versión de "Ya Ya", acompañada por el rapero Shaboozey.



La sorpresa de la noche fue la aparición del cantante Post Malone, quien se unió a Beyoncé en el escenario para interpretar "Levii's Jeans". La multitud de más de 72.000 aficionados presentes en el estadio se entregó al espectáculo, disfrutando de este show navideño sin precedentes.

El show de Beyoncé en la NFL fue todo un éxito y Netflix, plataforma que se encargó de la transmisión del partido, reveló que el 'concierto' será subido a la plataforma en las próximas horas.

