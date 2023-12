La piloto de la F1 Academy para McLaren, Bianca Bustamante, se ha visto envuelta en una controversia después de dar 'like' a un tuit que incluía un comentario despectivo hacia el piloto de Aston Martin, Lance Stroll.

Bustamante expresó su arrepentimiento tras haber marcado con 'me gusta' varios tuits que criticaban intensamente a Stroll. Uno de los mensajes incluso calificaba al piloto canadiense como 'autista', generando críticas hacia la joven piloto de 18 años, proveniente de la F1 Academy y futura representante de McLaren en 2024.

La piloto explicó que el 'like' fue otorgado accidentalmente a los tuits críticos hacia Stroll y expresó pesar, ya que esto contradice sus valores y educación, dado que su hermano padece la misma condición. Además, señaló que no tiene problemas personales con el piloto de Aston Martin.

"Sinceramente, pido disculpas. Asumo mi culpa al haber dado 'me gusta' a un inapropiado tweet. No puedo creer cuánto daño he causado. Estaba haciendo scroll y, de forma accidental, le di 'me gusta' a un tweet. Tan pronto como me di cuenta, lo desmarqué", comentó Bustamante en su cuenta de X.

La piloto, quien creció con un hermano diagnosticado con autismo, enfatizó su comprensión de los desafíos que enfrenta alguien con esta condición. Aseguró que nunca respaldaría actitudes capacitistas ni comentarios despectivos hacia otro piloto. "Me tomo el tema del autismo muy en serio y personalmente", añadió.

