Bofo Bautista 'calentó' el Clásico Nacional: '¿Tener playeras del América? Una, de trapeador'

El Bofo Bautista 'calentó' el Clásico Nacional que se llevará a cabo este fin de semana en el Estadio Akron.

El exjugador del Rebaño puntualizó en plática con Reinaldo Navia y Franco Escamilla que no 'entendía' para que los jugadores hacían intercambios de playeras.

“Anteriormente, cuando jugaban Chivas vs América, el hecho de ver algunos equipos intercambiar las playeras en lo personal a mí me molestaba mucho, ¿para qué quería la del América?, “A mí me la intercambiaste”, dijo Navia; “sí, pero la tenía de trapeador. No, no te creas, fue por la amistad que teníamos, pero no fue dentro del campo, fue acá (en el vestidor)”, expresó el Bofo Bautista.

El Clásico Nacional se jugará este sábado 17 de marzo a las 21:10 hrs en el Estadio Akron.

