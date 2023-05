Bradd Pitt se estrenará en F1 durante el GP de Inglaterra

Brad Pitt conducirá en el mítico trazado de Silverstone durante el GP de Gran Bretaña, a celebrarse entre el 7 y 9 de junio, como parte de la filmación de la película sobre Fórmula 1 que produce Apple TV.

Joseph Kosinski y Jerry Bruckheimer, director y productor del largometraje, respectivamente, están presentes en Florida para el GP de Miami y fue ahí que revelaron más detalles sobre el proyecto.

Contrario a lo que se especuló en redes sociales, el exesposo de Angelina Jolie no pilotará un monoplaza de F1, sino que estará a bordo de un coche de Fórmula 2 específicamente modificado para la filmación de la película, además de que ningún otro bólido estará en la pista durante el momento del rodaje.

LEWIS HAMILTON APARECERÁ EN LA PELÍCULA SOBRE F1 DE APPLE TV

Lewis Hamilton, el siete veces campeón mundial de Fórmula 1, está involucrado en el proyecto encabezado por Apple TV y trabaja de manera cercana a la producción para conseguir la mayor sensación de credibilidad posible en la cinta.

“Estoy más enfocado en asegurarme de que el guión esté donde debe estar. Ahí es donde está todo mi tiempo actualmente, revisando el guión”, reveló el piloto de Mercedes.

“Mi trabajo consiste en asegurarme de que sea auténtico, y que todos ustedes y los fanáticos de las carreras vean su autenticidad y digan ‘esto es creíble’, y tengan una visión de las carreras desde una perspectiva diferente a la que pueden ver en la televisión”, añadió el británico.

EL DÍA QUE CHECO PÉREZ Y BRAD PITT SE CONOCIERON

Uno de los mejores momentos que dejaroN las primeras prácticas de la edición 2022 del GP de Estados Unidos fue el momento exacto en que Brad Pitt conoció a Sergio Pérez.

Red Bull Racing, escudería del mexicano, publicó en redes sociales el video que capturó el momento exacto de esto.

Mientras Brad Pitt, ganador del Óscar en 2020 por Once Upon A Time in Hollywood, platicaba con Christian Horner, jefe de equipo, Sergio Pérez se acercó a ellos para presentarse con el histrión y sostener una breve plática.

