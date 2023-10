“Burro” Van Rankin confiesa que tiene 'veto' en Coapa y está enemistado con Baños

A pesar de la gran afición de Jorge Van Rankin por el América y la relación íntima que tiene con la gente del club, jugadores y el mismo Emilio Azcárraga, el “Burro” confesó que no lo dejan entrar a Coapa luego de haber declarado sobre temas que no le gustaron al equipo.

El “Burro” dijo que a pesar de que su relación con el Club América siempre ha sido muy buena, como americanista no se calla lo que piensa y también le hace reclamos al equipo, lo que le ha costado la relación con Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, y su entrada a Coapa.

“De repente empiezo a decir cosas que no me parecen y es cuando me bloquean un poquito la entrada al Club”, mencionó en entrevista exclusiva con RÉCORD.

Incluso el conductor le pidió una disculpa pública a Baños a través de su programa de Caliente TV, Desencajados, para que lo volvieran a dejar entrar a Coapa. Y es que el “Burro” Van Rankin vive el americanismo al igual que cualquier aficionado azulcrema y reclama que los jugadores que han llegado al Nido no valen lo que realmente se paga por ellos.

“Le están robando a mi amigo (Emilio Azcárraga), están trayendo jugadores que los promotores se meten lana, jugadores que cuestan 10 pesos y los venden en 15. O jugadores por los que pagan 10, 12, 8 millones de dólares, cosas muy extrañas, misteriosas, chuecas, llegaron aquí a cobrar y robar. Soy americanista, enojado, ardido, nadie me paga un quinto por decir eso”, confesó.

Además, el “Burro” está emocionado por la temporada que está teniendo el equipo, pues lo ve como un serio aspirante al título sobre los demás equipos de la Liga MX y destacó que hombre por hombre, el América es el mejor equipo.

También reveló que le preocupa la posición de Kevin Álvarez y aunque no le gustaba André Jardine en el banquillo, ahora está seguro de que los llevará a la 14.

“Este América está para campeón, tiene una media extraordinaria, una delantera poderosísima, tiene un gran entrenador que al principio yo no lo quería. Me preocupa un poquito, Kevin Álvarez defendiendo de lado derecho, creo que no defiende muy bien, pero va al ataque maravillosamente, gran jugador, pero defendiendo no”, finalizó

