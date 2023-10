Burro Van Rankin: "En Televisa nunca me pelaron para deportes"

Jorge “Burro” Van Rankin está cumpliendo uno de sus sueños al incursionar en el mundo del deporte como conductor de un programa luego de ser rechazado por los canales deportivos y mismo Televisa.

En entrevista exclusiva para RÉCORD, el “Burro” reveló en que siempre quiso estar en una mesa de debate como en “La Última Palabra” o “Futbol Picante”, sin embargo, Televisa no lo ha tomado en cuenta para contenidos de este tipo por su personalidad. “En Televisa nunca me pelaron en esa parte, me veían como el irreverente”, expresó.

Pero su oportunidad llegó con “Caliente TV”, pues el “Burro” está en su nueva etapa como conductor de deportes en esta nueva plataforma de streaming, un nuevo concepto en la industria del entretenimiento deportivo que ofrece la casa de apuestas “Caliente”.

El actor y conductor confía en que este proyecto tenga éxito, pues es una opción de televisión nueva, algo diferente para ver las noticias de deportes con mucha gente fresca. Su programa “Desencajados”, ha tenido grandes invitados como Moisés Muñoz, el “Chispa” Velarde y recientemente a David Faitelson.

Tras su salida de ESPN, Faitelson se sentó con el “Burro” dejando importantes declaraciones. El periodista deportivo reveló que a José Ramón le dieron celos de que no lo hayan invitado a “Tercer Grado Deportivo”, programa de debate en Televisa, por lo que el “Burro” indica que por este tema pudieron haber iniciado los problemas entre ambos y la inminente salida de Faitelson de ESPN.

Tras compartir ese espacio en “Desencajados” con Faitelson, el “Burro” Van Rankin aseguró que aunque no lo ha dicho públicamente, David estaría trabajando en Televisa para noviembre. Demostrándole lo que unos días antes le había escrito vía Twitter: “Donde te orinaste, ahí estarás sentado”.

El “Burro” también dijo que si pudiera tener a cualquier invitado a su programa le hubiera gustado entrevistar a Maradona o Pelé, y entre Messi y Cristiano Ronaldo no dudó en elegir a CR7.

“Messi es de poca palabra, por eso no me rallaría mucho, Cristiano pudiera ser otra persona interesante de entrevistar. Por mucho yo me quedo con Cristiano Ronaldo”, indicó Van Rankin.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESPOSA DE ALEXIS VEGA TRAS SANCIÓN DE CHIVAS: "CRUCIFICAN MÁS A UN FUTBOLISTA QUE A UN POLÍTICO"