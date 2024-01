'Burro' Van Rankin rompe el silencio y explica por qué se peleó con Luis García

En un reciente episodio del podcast 'N Estado Burresco' conducido por Ángel García Toraño, Jorge "el Burro" Van Rankin reveló detalles sobre el distanciamiento con su antiguo amigo Luis García, destacando que la relación entre ambos se vio afectada por una decisión desafortunada que él mismo tomó en Twitter, hace aproximadamente 10 años.

En la entrevista, Van Rankin compartió que la polémica surgió durante los inicios de las redes sociales, cuando Luis García tuvo un altercado con el exfutbolista y entrenador Carlos Reinoso en Twitter. En ese momento, el conductor de TV Azteca intervino con un comentario que considera inapropiado y que no está dispuesto a repetir.

"Fue en las redes, cuando iniciaban. Tiene como 10 años. Éramos íntimos, fuimos a Nueva York... Es la única vez que lo voy a decir públicamente, ya lo he dicho. Algún día le voy a dar un abrazo, porque lo quiero y lo extraño", expresó Van Rankin.

Cuando García Toraño le preguntó sobre el motivo de su enojo con Luis, el Burro admitió haberse metido en la discusión de manera imprudente: "No fue broma, se peleó con Carlos Reinoso en Twitter y le dijo: 'recuerde que doctorado es más que maestría', y yo me metí con una respuesta que no voy a repetir porque se me hace una falta de respeto y dije una barbaridad que no debía".

La repercusión del comentario fue inmediata, ya que Luis García, molesto, llamó a Van Rankin expresando su descontento. "¡Se puso como loco!, me habló, el teléfono retumbaba", relató el conductor, señalando que este episodio marcó el fin de su cercanía.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MESSI, VELA, NEYMAR Y CRISTIANO RONALDO 'LE DAN LA BIENVENIDA' A 'CHICHARITO' EN SU REGRESO A CHIVAS