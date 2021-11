Burro Van Rankin sobre eliminación del América vs Pumas: 'Nos hicieron caca'

Con el corazón partido. Luego de que Pumas dio un golpe de autoridad tras dejar fuera de la Liguilla al América y avanzó a las Semifinales del Apertura 2021, el reconocido locutor y conductor de radio y televisión, Jorge 'Burro' Van Rankin, reconoció la humillación provocada por los universitarios y exige resultados al dueño de las Águilas, Emilio Azcárraga Jean.

A través de una historia colgada en redes sociales, el fiel seguidor americanista detalló cómo existen malos manejos económicos y de fichajes en el interior del club, por lo que solicitó una sacudida en la institución para volver a los tiempos de gloria.

LE PIDE A AZCÁRRAGA TOMAR CARTAS EN EL ASUNTO

"Nos hicieron caca, pero como americanista que soy me duele y no puedo quedarme callado, uno no le dice cosas al patrón o al dueño del equipo, pero es hora de que tome cartas en el asunto, en muchos temas de futbol, de promotores, de gente que se llena de billetes trayendo a jugadores que no pasa absolutamente nada, y lo hacen por meterse lana.

"Hay ciertos personajes que ya ni siquiera están en América, en la directiva, y siguen manejando promotores, se siguen metiendo lana y ya hasta están en otros equipos que están en la Liguilla, están como directores deportivos o presidentes de equipos que traen a jugadores que valen siete pesos y los venden en 22 mil y se meten la lana, eso existe todavía en el América, me duele porque soy americanista de corazón", sentenció.

