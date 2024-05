Canelo Álvarez cumple curioso sueño de un aficionado

El histórico boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez no dudó en cumplir el deseo de un seguidor durante su evento de golf. Este viernes 17 de mayo, Canelo presentó su torneo "No Golf No Life 2024" en el club de golf Bosque Real, en Huixquilucan.

Tras haber retenido sus títulos unificados en los supermedianos ante Jaime Munguía, Canelo se tomó el tiempo para organizar y competir en el torneo, reflejando su pasión tanto por el boxeo como por el golf.

El torneo, además de ser un punto de encuentro para celebridades, tiene como objetivo fomentar la actividad deportiva, especialmente entre niños y jóvenes. La fundación First Tee México agradeció la iniciativa de Canelo por promover el golf entre las nuevas generaciones.

Sin embargo, el torneo quedó en segundo plano después de que se viralizara un video en redes sociales. En el video, el boxeador mexicano golpea a un aficionado presente en el evento. El incidente involucró al influencer español Naim Alejandro Darrechi, quien llegó con un cartel donde expresaba que su sueño era recibir un gancho al hígado por parte de Canelo.

Darrech es un popular 'tiktoker' con casi 27 millones de seguidores, conocido por sus videos de baile y playback que comenzaron a ganar popularidad en 2016.

Al ver el letrero, Canelo se levantó y decidió cumplir el curioso deseo del aficionado, generando un momento que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SUBASTAN SERVILLETA QUE LLEVÓ A MESSI AL BARCELONA A LOS 13 AÑOS EN 965 MIL DÓLARES