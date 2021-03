Canelo Álvarez: Marisol González reveló por qué no se casó con el boxeador

Marisol González habló sobre su torrido romance con Saúl 'Canelo' Álvarez y reveló algunas de las razones por las que no quiso casarse con el pugilista.

“Duramos un año bien y después entre cortar y regresar. Siento que en ese momento los dos y las edades influyen, yo era medio intensa con él, los dos éramos muy celosos. Él en ese entonces me dio el anillo, lo ves y ya dices que es muy formal, me daba miedo porque él estaba creciendo, yo le llevaba cierta edad", explicó González, quien en ese momento tenía 26 años, mientras que Canelo sólo 19.

“Una vez de sorpresa me cayó aquí en México, estaba en mi departamento, tocó y llegó que si me quería casar con él. Guardo recuerdos muy bonitos de él y no era el momento”, expresó en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

La ganadora de Nuestra Belleza México en 2002 aseguró que intentó regresarle el anillo de compromiso a Canelo, pero éste se negó a recibirlo.

“Una de las veces que cortábamos y regresábamos le dije que le iba a dar el anillo de regreso y nunca lo aceptó. El anillo lo debe de tener mi mamá, fue hace mucho tiempo”, dijo.

