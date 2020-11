Canelo Álvarez pagó la operación y terapias de una pequeña admiradora

Saúl 'Canelo' Álvarez ha dado muestra en diferentes ocasiones de su corazón altruista apoyando causas benéficas como a fundaciones de niños con cáncer y en esta ocasión apoyó a una pequeña admiradora suya.

A través de un video, la pequeña Lupita, seguidora de Álvarez mandó un video al boxeador, solicitando su ayuda para tener unos guantes firmados por el Campeón del Mundo para poder rifarlos y con las ganancias solventar los gastos de operación de terapias.

"Hola, Saúl 'Canelo' Álvarez, no sabes lo emocionada que estoy por tu nueva pelea (ante Callum Smith) me has hecho la niña más feliz del mundo, te deseo muy buena suerte y yo sé que vas a ganar esta pelea. Aprovechado este video te iba a decir que si usted me daba permiso que mis papás me compren unos guates que usted me los firme y yo poder rifarlos en mí para yo pagar mis terapias que salen muy caras y comprar unas cosas que yo necesito para poder caminar", le dijo la pequeña en el video.

.@Canelo muestra su lado humano al responder a una fan muy especial a través de nuestras redes #Respect pic.twitter.com/g25UIowywx — Gancho al Hígado (@ganchoalhigado_) November 16, 2020

Y través de un audio Canelo no sólo aceptó la propuesta de Lupita, sino que se comprometió a pagar las terapias y la operación.

"Hermano, dile que con mucho gusto, que con todo mi corazón que es un sí rotundo. Dile que no tiene que firmar nada, que me diga cuánto necesita para sus terapias, yo se las doy, por favor. Dile que no se preocupe por firmarlos, que me diga cuánto necesita para sus terapias", se escucha decir a Álvarez.

En menos de 24 horas el tapatío envió el dinero a los padres de Lupita para que pudieran pagar los gastos médicos necesarios, hecho que agradeció la niña en video.

"Hola Saúl muchas gracias por el dinero que me mandaste para mi operación y para mis cosas que necesito, ojalá pueda ir a Guadalajara ya que me terminen de operar para ir a verte y darte un abrazo y si antes era tu fan, ahora eres mi Ángel de la Guarda. Para mandarte un regalito cuando vaya a Guadalajara y abrazarte con mucho cariño. Muchas gracias Saúl 'Canelo' Alvarez y que Dios te bendiga para siempre, porque aparte de ser un muy buen boxeador, también eres muy buena persona, te mando un fuerte abrazo y un beso", dijo Lupita.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RYAN REYNOLDS, QUIEN SALIERA EN DEADPOOL, ADQUIRIÓ EQUIPO DE LA 5TA DIVISIÓN INGLESA