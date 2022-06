Canelo Álvarez: Sergio Goyri se retractó de sus críticas al boxeador

El actor mexicano Sergio Goyri hizo una fuerte crítica a Saúl 'Canelo' Álvarez por portar playera del Atlas y apoyar al conjunto rojinegro en la Final del futbol mexicano ante Pachuca, cuando antes se decía seguidor de Chivas e incluso se planeó comprar al equipo.

"A ver, señor Canelo, querías comprar a las Chivas y te pones la playera del Atlas, no Man…chester City, cabrón. No mames. Hay que tener un poquito de identidad", le dijo Goyri en un video que se hizo viral en redes sociales; sin embargo, días después de publicado el video, el propio histrión se retractó.

"No sé (si ya haya escuchado mis críticas). Ojalá que no le haya llegado. Pero soy muy mecha corta y no tengo que hacer este tipo de comentarios, pero bueno. Ya los hice y estoy explicando por qué los hice (...) El error o el acierto, lo que haya sido, asumo las consecuencias, las críticas", dijo Goyri para el programa Todo para la Mujer.

Sergio Goyri reclamó a Canelo que cambiara de equipo, según el artista, por moda, y que el boxeador debía tener identidad.

"Cuando dices que eres mexicano es porque eres mexicano. Cuando dices que eres Chiva es porque eres Chiva y cuando dices que eres Atlas es porque eres Atlas. Hay que tener una identidad propia, padre santo de mi vida. No estés con el que ahorita gana padre, porque ahorita el Atlas tiene dos putos campeonatos, Chivas tiene tres (sic)", dijo Goyri en su momento.

