Carlos Acevedo y sus sacrificios: 'Me quedé sin amigos, no viví el proceso de borracheras'

Se quedó sin amigos. Carlos Acevedo ha tenido una gran carrera deportiva con Santos Laguna, y fue en agosto de 2016 cuando su sueño de debutar en la Primera División se cumplió y ya ha sido tomado en cuenta para la Selección Mexicana.

Pero antes de tener sus logros como jugador, Acevedo confesó lo qué ha dejado en el camino para poder cumplir su sueño hasta el momento. Así que no es ‘parrandero’ y es más de entrenar para que su carrera dure bastante tiempo

“Yo no tomo, yo no fumo, me la paso haciendo ejercicio. Lo hago con la intención de que mi carrera dure muchos años y espero que así sea. Es un mensaje muy positivo para los jóvenes”, dijo en entrevista con el Escorpión Dorado.

Asimismo, Acevedo comentó que fue desde pequeño, cerca de los 10 años, desde que empezó a vivir dentro del deporte, y por eso no pudo vivir las fiestas y la etapa para poder ‘echarse’ sus tragos en la adolescencia.

“Yo desde muy chico estoy ligado a lo que es el deporte, desde los 10 años, entonces todo ese proceso de borracheras, de 15 años, yo no lo viví porque yo estaba entrenando, estaba de viaje”.

Al final, Carlos Acevedo se quedó sin amigos. “Me quedé sin amigos, me quedé sin nada, todo por el futbol. Obviamente que no me arrepiento, pero me hubiera encantado vivir esa adolescencia normal que tiene un junior o un mirrey”.

