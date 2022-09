Carlos Hermosillo estalló por las veces que Comizzo se negó a hablar con él: "Es tan mari..."

Una de las imágenes más icónicas en los torneos cortos en México es la de Carlos Hermosillo, siendo pateado por Ángel David Comizzo, entonces portero de León para que después del Grandote de Cerro Azul, con la cara ensangrentada, marcara el penalti del título para Cruz Azul.

A más de 20 años de esta Final en el Invierno 97, Carlos Hermosillo reveló que ha buscado al exportero argentino para hablar en público del tema, pero éste se ha negado.

"Yo he querido hacer una entrevista con Comizzo. He hablado dos veces con él y lo voy a decir por primera vez: Es tan maricón...", dijo Hermosillo en entrevista para La Saga.

"Perdón, porque a lo mejor no está bien dicho: es tan maricón, es tan mala onda que dice: 'sí, mi Carlos'. ¡Ni estoy en contra de ti! Le digo: 'yo te tengo que agradecer, nos diste la oportunidad de ser campeones y a mí, me hiciste figura'", agregó.

Y es que el exdelantero cementero aseguró que lo que buscaba era precisamente limpiar la imagen del exportero y quitarle el morbo a lo sucedido en aquel partido.

"No lo saludo. Yo soy muy derecho, muy leal, a lo mejor demasiado frontal, pero soy amigo. Cuando tengo algo contra alguien, prefiero írselo a decir. Cuando una gente te da vueltas y te da vueltas... No necesitaba ofrecerme una disculpa. Yo no estaba ofendido, estaba feliz. Hasta dije: 'te va a servir a ti, te voy a ayudar a limpiar tu imagen. Hay mucho morbo con esto. Hagamos las cosas como fue y se acabó'", sentenció Carlos Hermosillo.

