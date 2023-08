Carlos Hermosillo y su fuerte crítica a Óscar Pérez: 'Un director deportivo de papel'

Cruz Azul ha optado por despedir a Ricardo ‘Tuca’ Ferretti tras quedar eliminados de la Leagues Cup y el mal inicio en el Apertura 2023. A pesar del poco tiempo al mando del entrenador, la directiva optó por no continuar con él.

Tras dicha decisión, el histórico goleador del equipo, Carlos Hermosillo, criticó a su excompañero Óscar Pérez por no poder tomar decisiones a pesar de ser director deportivo y la directiva de la Máquina por no permitirle al DT hacer su trabajo.

“Del ‘Conejo’ no quiero hablar. Es una persona a la cual quiero mucho, hablé con él desde Qatar y le dije que tuviera mucho cuidado. Es muy padre ser nombrado cuando te dejan tomar decisiones, cuando puedes reestructurar junto al director técnico, para eso es el director deportivo, para ver lo que necesitas, las propias necesidades del equipo. Cuando no te dejan, pasas a ser un director deportivo de papel”, comentó para Diario AS.

Con respecto al despido de Ricardo Ferretti tras la eliminación en Leagues Cup, el exjugador aseguró que fue una mala decisión pues el problema no es el entrenador sino la mala gestión de la directiva.

“El técnico que traigan no va a cambiar nada con Cruz Azul, el problema es el armado del equipo. ¿Quién tomó la decisión de traer al Tuca? Lo traes para correrlo y no le das continuidad, no le das oportunidad de caminar un poquito más con un equipo que está pésimamente mal armado, que trae jugadores por traer jugadores”, finalizó Hermosillo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LISANDRO MAGALLÁN, FUTBOLISTA DE PUMAS Y AMANTE DE LA PANADERÍA