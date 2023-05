Carlos Salcedo no respetaba a Cruz Azul: 'El más salado'

Carlos Salcedo jugará con el Cruz Azul a partir del Apertura 2023, un equipo del que hace no mucho se burlaba en redes sociales por las famosas 'Cruzazuleadas'.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, previo a su incorporación a La Noria, el Titán se deshizo en elogios hacia la afición de los celestes, diciendo que siempre se hacen sentir y que la sufrió como rival de Cruz Azul. Sin embargo, los seguidores del equipo dirigido por Ricardo Ferretti no olvidan sus comentarios.

ASÍ SE BURLÓ CARLOS SALCEDO DE CRUZ AZUL

Todo se remonta a la Copa por México 2020 en tiempos de la pandemia por Covid-19. Luego de que Cruz Azul eliminó a los Tigres en un juego que tuvo conato de bronca, los actos de Javier Aquino salieron a relucir, lo mismo que la actitud de muchos de sus compañeros, entre ellos el propio Salcedo.

Meses después, los celestes protagonizaron una ‘Cruzazuleada’ al ser eliminados por los Pumas pese a llevar una ventaja de 4-0 en el global tras la Ida. Si bien en ese juego nada tuvo que ver, el defensa mexicano se burló de la Máquina en las redes sociales subiendo emojis de carcajadas minutos después del silbatazo final en C.U., donde los de la UNAM lograron la hazaña.

En el Clausura 2021, Cruz Azul volvió a derrotar a Tigres, esa vez en la Fase Regular, tal y como un año antes en la Copa por México. Aquel resultado provocó comentarios en contra de Carlos Salcedo en Instagram, quien no tuvo reparo en nuevamente hacer énfasis en la carencia de campeonatos de los azules.

“Créeme que sí me da pena perder contra el equipo más salado de los últimos 23 años”, compartió en Instagram. “¡Ya sé! Qué vergüenza que un equipo así nos gane otra vez y más con 23 años de pesadilla”, fue otro de sus comentarios.

A SALCEDO LE DIO RISA QUE LOS AFICIONADOS LE CELEBRARAN EL TÍTULO DE CRUZ AZUL

El Titán gusta de las redes sociales y no tiene 'filtros' cuando de burlarse de las desventuras de otros clubes se trata. Esa razón lo llevó a tener una especial rivalidad con los seguidores de la Máquina, tal y como él lo reveló en una entrevista en el año 2021, cuando los de La Noria rompieron su sequía de más de dos décadas sin quedar campeones.

“Siento que eso nunca se debe de perder (las burlas), es parte de lo bonito del futbol. Si a tu equipo le toca ganar como ahora a Cruz Azul (2021), me da gusto que me lo festejen. Hoy día hay muchos jugadores que se ‘venden muy bien’ sin querer decir lo que pasa en un vestidor”, dijo al streamer ZABALive.

“A mí me da risa entrar a mis redes y ver que la gente me grita: ‘Toma, Cruz Azul campeón’. Me dio gusto porque eso le da más roca (a la rivalidad). Imagínate que me pasara lo que a varios en Cruz Azul que pasó toda su carrera y no ganaron ni un título, pero es parte de la chispa, de la burla en el futbol”.

