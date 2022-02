Carlos Tevez desmintió haber sido víctima de intento de robo que terminó en tiroteo

Carlos 'El Apache' Tévez, aclaró públicamente la realidad del altercado al que se le relacionó, por llevarse a cabo en la localidad en que creció, Fuerte Apache: "A mi barrio lo cuido y trato de protegerlo de todas las boludeces (tonterías) que se hablan", aclaró.

Al surgimiento de versiones policiales en que Tevez estaba involucrado en el intento de robo con tiroteos, suscitado en su localidad natal, el jugador decidió aclarar lo sucedido; por medio de un Live en su cuenta de Instagram, Carlitos contó lo que sucedió en realidad, y aprovechó para enviar saludos a quienes se preocuparon por él:

"Tengo la necesidad de decir que mi barrio sigue siendo mi casa y todos los videos que están pasando; hay un muerto, una familia que está dolida, pero yo no tengo nada que ver. Dejo en claro todas las cosas, un saludo para todos, la gente que me está escribiendo que está preocupada por mi familia, sepan que estoy bien".

Vestido con la camiseta de Corinthians, detalló en directo que visita seguido el Fuerte, y aclaró rumores de todo tipo acerca de las inmediaciones: "Yo no ando con custodia, con nada, menos en mi barrio, mi casa; están hablando cosas que no se deben. Voy siempre a jugar a la pelota con amigos, entro como si fuese mi casa, siempre me siento igual", confirmó.

Respecto al robo que sí sucedió, y un Mercedes Benz envuelto en la acción, Diego, hermano de Carlos, notificó lo que habían hecho en realidad: "Ayer se jugó a la pelota con la familia y amigos, como todos los martes".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EMILIANO SALA SUFRIÓ 'ENVENENAMIENTO GRAVE' ANTES DE QUE SU AVIÓN SE ESTRELLARA