Checo Pérez: Canelo Álvarez mandó contundente mensaje al piloto tras ganar en Singapur

De campeón a campeón. El domingo, Sergio Pérez fue el ganador del Gran Premio de Singapur, donde dio una verdadera clase de manejo y ni los Safeties Car, ni la presión de Leclerc y ni la penalización de los comisionados le quitaron el triunfo en Marina Bay.

Es por eso que el de Guadalajara, Jalisco se ganó los elogios de la prensa internacional, de otros deportistas y celebridades. En dichos aplausos, llegó el momento de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien acaba de triunfar en su pelea ante Golovkin.

Fue a través de redes sociales que el pugilista mexicano le mandó un contundente mensaje a Checo Pérez. “Checo is the best (Checo es el mejor)”, escribió Canelo Álvarez en Twitter.

Y es que no es para menos, pues Checo Pérez ganó en Marina Bay, una pista donde solo habían ganado piltos campeones del mundo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOM BRADY RECIBE SORPRESA ENTRE POLÉMICA: ANTONIO BROWN SUBE FOTO CON SU ESPOSA