Tom Brady recibe sorpresa entre polémica: Antonio Brown sube foto con su esposa

Vaya sorpresa. Mientras Tom Brady analizaba la derrota de Tampa Bay ante los Kansas City Chiefs en la Semana 4 de la NFL, Antonio Brown revelaba una foto que aumenta el rumor de la separación del ex de Patriots y Gisele Bundchen.

Fue a través de Instagram que el excompañero del Quarterback subió una imagen abrazando a Gisele, foto que es del triunfo de Buccaneers en el Super Bowl de 2021, junto con la frase “Put that shit on”.

Una frase que pareciera con dedicatoria especial para Tom Brady. Y es que se rumora que la separación entre el jugador de la NFL y la exmodelo se debe a que él decidió salir del breve retiro para jugar un año más con Tampa.

Hecho que también provocó que Antonio, cada que tiene oportunidad, le pueda echar en cara a Brady que es un ‘amigo falso’, pues se interesa más por seguir en el emparrillado que por el apoyo al resto de su vida.

“Para mí, un amigo es aquel que te cubre la espalda. ¿Por qué debería considerar a Tom Brady mi amigo? Él solamente me necesitaba para jugar futbol, para que atrape sus pases, eso no es ser amigo, me necesita para su éxito”.

