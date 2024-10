Checo Pérez y Jo Canales, una inspiración más allá de la Fórmula 1

El Gran Premio de México es una fecha especial en la Fórmula 1. Su cercanía con la celebración del Día de Muertos, la originalidad de la afición en el Autódromo Hermanos Rodríguez y el amor que siempre transmiten a Sergio 'Checo' Pérez, sea cual sea el resultado, hacen que este evento se distinga por encima de las carreras en otras partes del mundo.

La edición de 2024 no fue la excepción. Rostros pintados de catrina, máscaras de luchador, Checos miniatura de cartón, imágenes del Lobo de Wall Street con la cara del piloto en lugar de la de Leonardo DiCaprio. Variadas fueron las formas de apoyo que se vieron a lo largo de tres días en el circuito de la delegación Iztacalco.

Y entre tantas muestras de cariño para Checo Pérez, un mensaje especial se distinguió del resto. "Son mi inspiración. Seré fisio", se lee en un letrero con una foto del tapatío a lado de su amigo y preparador físico, Jo Canales, así como el inconfundible lema del tapatío "Never Give up".

"Mi sueño es llegar a conocer a Joca (Jo Canales) y después llegar a ser como él. Me inspiro en todo lo que hace con Checo", contó a RÉCORD la dueña del cartel, Ángeles Abigail Nava Rey, originaria de Villahermosa, Tabasco, y que por segunda ocasión asistió a un Gran Premio de México junto con su madre.

"Tanto ella como yo nos enamoramos de la situación, porque vemos que Checo hemos recibido mucho apoyo por las actividades que Joca hace con él", platicó María de los Ángeles, quien explicó que tras una lesión jugando basquetbol, una de sus primeras pasiones, su hija fue al fisioterapia y en ese momento le gustó la profesión.

Pero con la pandemia del coronavirus en 2020 surgió la pasión por el automovilismo y la Fórmula 1. "Todo fue cuando se empezó a poner de moda por la serie de Netflix (Drive to survive). Y después me empezó a gustar mucho y vi la gran pareja que hacían ellos dos", relata Ángeles Abigail, quien hace poco más de un año estuvo en un curso de Bradley Scanes, anterior fisioterapeuta de Max Verstappen.

"Mis papás me apoyaron, lo hice online y tengo el certificado de que me estoy preparando para ser fisioterapeuta de Fórmula 1", contó con orgullo la estudiante de 20 años y que se encuentra en quinto semestre de la licenciatura de fisioterapia. "Me gusta la carrera (universitaria) y la carrera de Fórmula 1; entonces siento que todo se junta y es lo que hace que realmente me inspire".

Por ahora, a Ángeles Abigail solo le toca disfrutar a la lejanía de la labor de Jo Canales. A pesar de que el año también estuvo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con un cartel similar al de este 2024, solo recibió un 'Me gusta' en su intento por contactar a Red Bull y el Mexico GP por redes sociales. "Fue un sentimiento agridulce, pero no pierdo la esperanza", finalizó con una sonrisa.

¿Quién es Jo Canales, preparador físico de Checo Pérez?

Originario de Puebla, José Eduardo Canales Robredo por muchos años quiso ser futbolista profesional. Sin embargo, en 2012 se retiró de forma oficial para dedicarse a la preparación física y comenzó a trabajar con diferentes jugadores como Diego Reyes, Hugo González e incluso Javier 'Chicharito' Hernández, gracias a quien conoció a Checo Pérez.

Fue en 2017 que, a lado del jugador de Chivas, coincidió en el mismo gimnasio que el piloto y conoció a su entonces preparador físico, Xavi Martos. Tras ello comenzó a trabajar con Pérez Mendoza, lo que le obligó a salir de su zona de confort, pero que después de más de cinco años en la máxima categoría lo han convertido en una inspiración para otras personas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Organización del Balón de Oro confunde a Rodri previo a recibir el premio