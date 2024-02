'Chelís', extécnico de Liga MX, denunció hackeo de su WhatsApp

Los tiempos actuales han traído formas modernas de delincuencia y estafas, y los culpables no perdonan a nadie. Esto lo puede confirmar José Luis Sánchez Solá, el 'Chelís, exdirector técnico de la Liga MX, quien por medio de redes sociales informó que alguien hackeó su WhatsApp.

"Me hackearon mi cuenta de whatsapp y piden dinero a mi nombre. Es un robo de identidad . No hacer caso", escribió el ahora analista de ESPN, además que señaló que los responsables estaban causando demasiados problemas entre sus contactos.

"Están haciendo estragos estos HDP. Mándenlos a la mierda y q alguien de cuates me explique q hago", escribió posteriormente 'Chelís', para pedir ayuda a algunos usuarios, que le compartieron información para tratar de recuperar su cuenta.

El hackeo se mantuvo por varias horas, por las cuales el exestratega no pudo recuperar su número. "Muchas gracias, Pero me dicen q en 11 horas me mandan lo 6 dígitos porque tengo mucha actividad en esa cuenta", fue lo último que escribió Sánchez Solá.

