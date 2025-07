Chelsea Green, luchadora de WWE, felicita al Chelsea por ganar el Mundial de Clubes

El Chelsea conquistó el Mundial de Clubes 2025 y las felicitaciones no se hicieron esperar de diferentes latitudes, sin importar el deporte ni figuras, así quedó reflejado con la felicitación desde la WWE con una conocida luchadora.

Cole Palmer l AP

Chelsea Green le hizo honor a su nombre y mandó su respectivo mensaje: “Cómo estás Chelsea, eres el favorito de esta superestrella de la WWE”.

Tras mandar sus palabras de entrada terminó felicitando reconociendo al nuevo campeón del Mundial de Clubes 2025 en un video posteado por la WWE y con un curioso cinturón que tenía plasmado el escudo del equipo inglés.

.@ImChelseaGreen @ChelseaFC



Congrats to Chelsea FC on winning the Club World Cup! pic.twitter.com/nfl9ZAFSox

— WWE (@WWE) July 14, 2025