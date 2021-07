Chica revela detalles de la fiesta del Tri antes del Mundial de Rusia

A unos días de comenzar el Mundial de Rusia 2018, varios jugadores de la Selección Mexicana estuvieron envueltos en el escándalo después de que se revelaran fotografías de una fiesta en la que habían organizado en la que se especuló que habían invitado escorts a pesar de que algunos de los futbolistas eran casados.

Aimée Álvarez, una de las chicas que estuvo presente en la fiesta reveló detalles en una entrevista para el canal de YouTube de Gabriel Montiel en la que narró como fue contactada por uno de los jugadores a través de mensajes de Instagram para que acudiera a la reunión.

"A mí me invitaron, me escribió un jugador (por redes sociales) y me dijo 'oye, vamos a tener un partido, vamos a tener una fiesta ¿quieres venir?'", contó la joven.

Álvarez aseguró que ninguna de las presentes fue contratada para el evento y que por el contrario, al igual que ella, fueron contactadas por redes sociales.

La joven aseguró que antes de entrar a la fiesta fueron revisadas para evitar que ingresaran con sus celulares y mencionó que no sabía lo que pasaría esa noche ya que casi todas las invitadas eran fans de los jugadores.

"No tanto (sintió miedo). Sí tenía dudas, pero no sabía lo que iba a pasar, tenía mis precauciones, iba acompañada (de tres amigas) y no pensé que me fueran a hacer nada, se van al Mundial en dos días, no se van a arriesgar, así fue como yo lo pensé.

"La gente cree que nos contrataron, que nos dedicamos a eso. Yo entré y vi a chavas como yo en modo fan, las 30 o 40 que estábamos ahí eran fans", puntualizó.

Durante la fiesta también estuvieron presentes personalidades y cantantes mexicanos que eran cercanos a los jugadores.

"Había algunas caras conocidas, aparte de Instagram había algunas figuras públicas, cantantes de México.

"Éramos más mujeres que hombres, todos se querían acercar (a los jugadores) pero teníamos prudencia, llegaba de repente uno de ellos y te servían (una bebida)", comentó.

Álvarez señaló que se retiró cerca de las 5 de la mañana, pero la reunión continuó después y al ser cuestionada sobre lo que se consumía, aseguró que fueron bebidas alcohólicas y otras sustancias, aunque no detalló de que se trataba.

"Era una fiesta pequeña. Si tú querías podías estar con quien quisieras... Ya era un punto en el que si te quedabas era porque ya sabias lo que te esperaba y con quien te esperaba.

"Está bien que te puedas divertir, pero había muchos casados", detalló.

