Chicharito Hernández: Lanzará podcast sobre la salud mental

El delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández informó que participará un podcast en el que hablará y buscará crear consciencia sobre de la salud mental de los deportistas de alto rendimiento.

El proyecto en puerta llevará el nombre de "No somos Robots" (We are not Robots), el cual será dirigido hacia los jóvenes.

“Hoy más que nunca es importante que los jóvenes tengan acceso a una plataforma que les permita expresarse y conectarse entre sí”, indicó el jugador de LA Galaxy. “Hoy más que nunca es importante que los jóvenes tengan acceso a una plataforma que les permita expresarse y conectarse entre sí”.

"La aplicación abre las puertas a muchas conversaciones importantes, además nos permite educar y apoyar a los jóvenes, así que estoy encantado de formar parte de la familia", añadió CH14.

Será el próximo 23 de septiembre cuando se estrene "No somos Robots", el cual constará de cuatro episodios de 30 minutos cada uno.