Chicharito Hernández: Posó públicamente con su novia en una premier en California

Durante la alfombra morada de la serie Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty de HBO, Javier ‘Chicharito’ Hernández llegó y se le vio públicamente por primera vez con su actual novia, Nicole McPherson.

La pareja ya había compartido un par de fotografías juntos a través de las historias de Instagram a inicios de febrero y en el Día del Amor y la Amistad, ahora lo hicieron público.

Además, Javier Hernández subió un Story donde agradece a Nicole por ser parte de él. “Gracias por estar en mi vida”, expresó el mexicano.

Nicole es una modelo ecuatoriana y tiene 26 años. Ella vistió un vestido blanco largo y Chicharito un traje azul.

Cabe recordar que esta pareja pasó las fiestas decembrinas juntos en Baja California Sur alado de los actores Sebastián Rulli y Angelique Boyer.

