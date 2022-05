Chicharito Hernández recibió burlas por su aspecto físico tras comparación de fotografías

Javier 'Chicharito' Hernández se hizo viral en Twitter cuando los curiosos compararon fotografías del delantero mexicano con el Galaxy, la primera del 2020 y la segunda subida en febrero de este año, y es que el jugador mostró un semblante muy cansado.

Internautas muy creativos adjudicaron el notable envejecimiento del futbolista tapatío a la marca patrocinadora del equipo angelino 'Herbalife Nutrition'.

"El Herbalife destruye", escribió la cuenta identificada como 'La Abuela García'.

El Herbalife destruye pic.twitter.com/KRY8NZqGPZ — La Abuela García®™ (@rthur_013) May 3, 2022

Entre los personajes con los que lo compararon fueron 'Gollum' de la película 'El Señor de los Anillos' y un empleado de comida rápida que aparece en la serie animada 'Bob Esponja'.

Aunque para muchos fue gracioso, los altibajos de la vida del jugador lo han llevado a cambios físicos y emocionales, como lo confesó él mismo durante una conferencia de prensa del equipo de la Major League Soccer.

La evolución del chicharito según la teoría evolutiva de herbalife pic.twitter.com/b89UPVHONj — Benito (@Benito13283974) May 3, 2022

"Me tengo que ‘vulnerabilizar’ para poder explicarme. Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo. Fui siguiendo patrones con los que crecí, tenía heridas que no había sanado y vacíos que no había llenado y me llevó a la depresión el tocar fondo, para aceptar que habrá un existencial que no vamos a poder llenar, nadie podrá llenarlo y no hace sentido, pero soy creyente, que entre más sueltas más te llega y es ilógico. No hace sentido la vida”.

