Chicharito recordó gol con la cara: “¿Has visto un gol así a alguien más? No verdad”

Javier Hernández se fue al Manchester United previo a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, tras el Mundial "Chicharito" reportó con Sir Alex Ferguson quien lo alineó en el partido de la Community Shield ante el Chelsea, encuentro donde marcaría un gol de antología.

Al minuto 75 de juego Antonio Valencia recorrió el pasillo de la derecha, llegó a línea de fondo y metió un centro raso que cruzó toda el área de Peter Cech, Javier llegó de atrás y al intentar rematar se resbaló, la inercia de la jugada a la hora de caer hizo que Hernández le pegara al balón con la cara y se incrustara en las redes del arquero checo.

A 13 años de distancia "Chicharito" ha recordado el gol en una trasmisión de Twitch donde aseguró que no vamos a ver otro jugador que pueda marcar ese tipo de "golazos"

"Pues sí Rodry18ag, a ver, ¿has visto un gol así a alguien más? No verdad, no, no es fácil. No es fácil hacer ese tipo de golazo", contestó a un fan que cuestionó al delantero del LA Galaxy sobre dicha anotación.

Chícharito jugó cinco años en el Manchester United, disputó 157 partidos y marcó 59 goles además de dar 20 asistencias ante de abandonar al cuadro rojo de Manchester.

