Chicote Calderón: Presumió en redes sociales que será padre próximamente

Cristián Calderón vivió la noche de este miércoles uno de los momentos más emblemáticos, no sólo de su pasantía por Chivas, sino de posiblemente toda su carrera. El lateral anotó el golazo de la victoria que le diera la ventaja a Guadalajara en los Cuartos de Final de Ida ante el odiado rival, las Águilas del América; sin embargo, las buenas noticias continuaron para Chicote a las pocas horas.

Desde sus redes sociales, Calderón compartió que será padre por primera ocasión, aumentando el júbilo por el que ya atraviesa después de su hazaña en el Clásico Nacional.

Chicote compartió una foto en la que aparece con su pareja después de que ella le anunciara que están esperando un bebé.

"Y el día de hoy, 26 de noviembre, me das una sorpresa impresionante. Me das esta noticia: Un bebé en camino. Hoy, cuatro meses festejando de esta manera Michas gracias amor de mi vida por esta felicidad que me haces sentir. Me hiciste llorar de emoción. No tengo palabras. Muchas gracias por estar siempre en todo momento, buenas, malas y peores. Ahora viene uno más por el cual luchar y seguir adelante. Ya pronto seremos cuatro en la familia", escribió Cristian en sus redes sociales.

