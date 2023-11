Chiquimarco discutió con Faitelson por polémica arbitral en el primer gol de Henry Martin

León y América empataron a dos goles en los Cuartos de Final de Ida de la Liguilla del Apertura 2023. Pero más allá de lo disputado del encuentro, trascendió la polémica arbitral, pues mientras unos alegaron que algunos jugadores de la Fiera no fueron bien sancionados en sus faltas, otros opinaron que el primer tanto de Henry Martin debió anularse por fuera de lugar.

En este segundo grupo estuvo David Faitelson, que consideró que el gol no debió contar. El ahora narrador de TUDN recibió respuesta por parte de otro colaborador de la misma televisora, Marco Antonio Rodríguez 'Chiquimarco', que por medio de redes sociales le probó al comunicador su error.

Todo empezó cuando Faitelson subió una imagen del momento del toque a Henry, en el cual se ve adelantado al jugador pero con referencia del balón, no del último defensa. Por lo que 'Chiquimarco' se lo hizo ver y le mostró la repetición con vectores. "Los del León al ver este espectacular video estarán tranquilos que el arbitraje no les afectó", escribió el exsilbante.

Desde el mismísimo departamento de inteligencia de @TUDNMEX y un mensaje para clarificarle las ideas a @DavidFaitelson_ el #ChiquiVAR le demuestra NO HAY FUERA DE JUEGO en el gol de @HenryMartinM del @ClubAmerica . Los del León al ver este espectacular video estarán tranquilos… pic.twitter.com/D2LHipBlZU — Arbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) November 30, 2023

Pero el comunicador se mantuvo aferrado a su postura y le acusó de que sus vectores estaban mal trazados, por lo que nuevamente Marco Antonio Rodríguez le invitó a revisar la jugada y mostrar su conocimiento en el trazado de los vectores.

Querido @DavidFaitelson_ ven a la oficina de edición y alta tecnología y demuéstranos a tu entender la metodología de colocación de vectores. Si yo estoy equivocado lo aceptaré y si tú estás equivocado lo aceptarás. ¿Te parece bien? https://t.co/Tts0EqpAaH — Arbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) November 30, 2023

Sin embargo, Faitelson no cedió y aseguró que a él no le corresponde trabajar con los árbitros, ya que no confía en ellos.

