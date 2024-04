'Chiquimarco' manda mensaje a Faitelson tras polémica con Rafa Puente Jr: 'Eres imperfecto'

Luego de que se viralizara en redes sociales la polémica que sostuvieron David Faitelson y Rafael Puente Jr, el excomentarista de TUDN, Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido como 'Chiquimarco', decidió escribirle un mensaje a Faitelson a través de su cuenta de X.

El exárbitro de la Liga MX, aseguró que David es imperfecto como todos, sin embargo, el detalle está en la forma en los cuales realiza sus comentarios.

"Eres humano imperfecto como todos David Faitelson. El tema es tu posición de perfección que manejas en tus comentarios.

Ay de aquel que te confronte que vas por él y en la oportunidad que tienes vas a intentar acabarlo con palabras o internamente en la empresa.

Es importante que superes el bullying histórico de todas las empresas que has trabajado en la televisión y que quizá de niño también vivías.

Hoy en Televisa llegaste como estrella y no has sabido superar el estrellato televisivo.

Ánimo, levántate y dale para adelante.

Un fuerte abrazo campeón", escribió Marco Antonio.

Cabe señalar que 'Chiquimarco' y Faitelson sostuvieron un pequeño debate hace unos meses en redes sociales por un gol del América.

