David Faitelson reventó a Rafa Puente del Rio en Linea de 4 en TUDN: "No existes"

La noche del pasado lunes, David Faitelson y Rafael Puente del Río, se enfrascaron en una conversación subida de tono en el programa de TUDN, Línea de 4, donde se dijeron de todos y se convirtieron en tendencia en redes sociales.

A pesar de que David Faitelson ya utilizó su perfil de Twitter para disculparse con su compañero en TUDN, un nuevo video se ha viralizado, la segunda parte del encontronazo que se vivió ayer en el programa de la cadena televisiva, donde el analista es contundente contra su colega.

"Mira, rafita, rafita, vete a dormir, tranquilo, no hay ningún problema, pero si me lo dijera alguien que realmente tiene algo realmente, un bagaje, una experiencia, que haya sido triunfador, no existes, tú sigue de valientito, no solo fracasado, mediocre", dijo David Faitelson.

Jajaja no había visto la segunda parte de la pelea entre David Faitelson y Rafa Puente Jr. Que sabroso se tiraron. pic.twitter.com/FGXbXO2rZT — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) April 24, 2024

Ante las palabras de Faitelson, Puente del Río respondió ante las acusaciones de su compañero, a quien lo tachó como vende humo y cobarde.

'Hay que decir las cosas como son, difícilmente si lo tuvieras de frente dirías eso, te he visto, dices cosas, vienen aquí y los entrevistas y no te atreves a decirles nada, me voy a dormir, lo que quieras ¿Sabes que es triunfar? Fracasar es no intentarlo, ya quisieras tener tu una milésima parte de la categoría y de la educación de Fernando Ortiz, y si lo ves no le dices que es un vende humo, entonces no te vendas como el valiente aquí, yo fracasado, pero valiente papá, de frente siempre, no doble cara como tú", comentó Rafa Puente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡GRAN GESTO! EMILIO AZCÁRRAGA REGALÓ UNA CHAMARRA DEL AMÉRICA A UN AFICIONADO