Chivas: "Nene" Beltrán ofreció tlacoyos gratis por un día si "El Rebaño" es Campeón

El fin del torneo está a la vuelta de la esquina y hay varios equipos que tienen posibilidades para meterse al repechaje, entre ellos tres de los cuatro equipo más populares de nuestro país, mismos que terminarán disputándose el pase entre ellos durante los próximos dos fines de semana.

Uno de esos equipos es Chivas quien podría asegurar su estadía en la siguiente fase del torneo venciendo a las Águilas del América y sacando un buen resultado ante la Máquina Celeste de la Cruz Azul, es por eso que Fernando Beltrán quiere incentivar a la gente a ir al estadio y apoyar con todo a "El Rebaño".

"El Nene" fue invitado a Spaces en Twitter donde ofreció comida gratis por todo un día si las Chivas logran levantar el campeonato, cuando se le cuestionó sobre la elección de la comida Beltrán aseguró: "Es un hecho que voy a elegir los tlacoyos, de eso no hay duda. Es como si me dijeras qué otro equipo mexicano; no voy a dudar nunca, yo siempre Chivas"

Este sábado el rebaño jugará el Clásico Nacional en el Estadio Azteca ante las Águilas del América, dos semanas después volverán a la capital para enfrentar a Cruz Azul en el mismo inmueble.

