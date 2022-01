Chivas: Pollo Briseño aceptó cumplir sueño de aficionado con cáncer

A través de redes sociales un usuario de nombre Jared Ulibarry dio a conocer la historia de Luis Arturo, un joven aficionado de Chivas que fue tratado por cáncer y su más grande deseo es conocer a los jugadores y el estadio de las Chivas.

"A principios de año me operaron de un tumor. Quiero cumplir mi sueño que es conocer a los jugadores, convivir con ellos y conocer el Estadio Akron, ya que por la operación no sé cuánto tiempo más me permita con vida. Yo desde muy pequeño le he ido al club Guadalajara. Yo los quiero conocer y quisiera cumplir ese sueño", dice el seguidor rojiblanco en video publicado en Twitter.

Y fue a través de la misma red social que el zaguero del Rebaño Antonio 'Pollo' Briseño aceptó cumplir el anhelo del fanático.

Hola campeón, claro que si, será un placer con nosotros poder convivir contigo. Mándame un DM con tu contacto para ponernos de acuerdo va. Saludos — Antonio Briseño Vázquez (@pollobv) January 8, 2022

"Hola campeón, claro que sí, será un placer con nosotros poder convivir contigo. Mándame un DM con tu contacto para ponernos de acuerdo va. Saludos", redactó Briseño.

El usuario que dio a conocer la historia de Luis Arturo agradeció el gesto al Pollo y se puso en contacto con el futbolista.

