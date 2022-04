Chivas: Profe Venus se postuló para dirigir al Rebaño

Alrededor de 2009 saltó a la fama el equipo de Tercera División, Los Valedores de Iztacalaco, gracias a la difusión de TV Azteca que quiso contar una historia, como ya se había hecho en Argentina con Atlas FC.

Los Valedores contaban con jugadores peculiares que cobraron relevancia a nival nacional así como su técnico Emilio Venustiano Olvera, mejor conocido como el Profe Venus, quien ante la salida de Marcelo Michel Leaño se postuló para ser nuevo técnico de Chivas.

"Me acabo de enterar que Chivas destituyó al Profe Leaño, y yo me ofrezco a dirigir a las Chivas para ponerlo en los primeros planos del futbol mexicano; un equipo grandioso que no puede estar en estos lugares" dijo el Profe Venus en video publicado por Christian Martinolli.

Sin embargo, Chivas dio a conocer que Ricardo Cadena, actual DT del Tapatío, será el nuevo técnico interino del equipo por lo que resta del torneo.

