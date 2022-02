Chivas vs Juárez: Jorge Campos dedicó prosa a Juan Gabriel en plena transmisión

Este miércoles durante el partido de Juárez en contra de las Chivas, Juan Gabriel fue recordado, pues el equipo local estrenó el jersey en honor al Divo de Juárez, mismo que hizo honor a la vestimenta que ocupó en 1990 en su primer concierto en Bellas Artes.

Por su parte, Jorge Campos decidió unirse a este homenaje y decidió recitar una prosa hacia Alberto Aguilera Valadez, cantante y compositor, quien falleció el 28 de agosto de 2016.

“Cada vez que paso por las calles de Juárez me trae muchos recuerdos de cuando era niño. Ha cambiado mucho mi barrio, cada vez hay más casas con agua, gas y luz. No quiero que se respire la misma pobreza, la cual me da tristeza desde mi juventud. A los siete años tuve a mi primer gran amigo, luego te digo quien”, expresó Jorge.

“Un lindo viejecito que se llamaba Juanga, por eso me puse ese nombre tan bonito porque ese lindo viejecito me enseñó a trabajar. Juan, Juan, Juan. Alberto Aguilera Valadez, eternamente agradecido. ¡Arriba Juárez!”, añadió el comentarista de TV Azteca.

Cabe mencionar que, en el medio tiempo de este partido, un imitador de Juan Gabriel puso a bailar y a cantar a los fanáticos que se dieron cita en dicho encuentro.

