Christian Horner: 'Netflix convirtió a la F1 en las Kardashians sobre ruedas'

La serie de la Fórmula 1 producida por Netflix, Drive to Survive, ha generado polémica al interior de las escuderías, donde incluso Max Verstappen decidió no aparecer más, pues considera que no se muestran imágenes reales de lo que sucede.

Este comentario fue respaldado por el jefe de Red Bull, Christian Horner, quien aseguró que solamente se enfocan en los grandes equipos cuando hay algunos que intentar crecer desde abajo. Asimismo, señaló que la plataforma de streaming convirtió esta disciplina en un tema sumamente mediático, a la par de la familia Kardashian.

"La Fórmula 1, ahora por el dinero y los intereses comerciales, Netflix lo ha convertido en las Kardashians sobre ruedas. Hay muchas personalidades y muchas historias. No solo es los grandes equipos, sino los pequeños intentan sobrevivir e ir creciendo. Es una intersección de algo deportivo con el negocio y el factor humano. Tiene muchos elementos", mecionó para Cambridge Union.

No obstante, Horner reconoció la labor que tuvo la plataforma de streaming, pues lograron atraer a más público, revelando que su hija se interesó en su trabajo gracias a la serie.

"En cuanto a atraer un nuevo público, ha sido fantástico. Mi hija de 16 años, hace tres años, no le interesaba nada lo que hacía y ahora cree que soy algo genial. Ha tenido un efecto masivo en la F1, abriendo a una nueva audiencia, sobre todo en Estados Unidos, donde siempre le costó generar interés. Ahora no solo mi esposa (Geri Halliwell, exintegrante de las Spice Girls) es reconocida cuando pasamos por migración", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RONALDO NAZARIO: CASA DEL EXJUGADOR BRASILEÑO EN IBIZA FUE ROBADA