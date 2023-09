Christian Martinoli contó la historia de cómo Billy Álvarez pidió que para que TV Azteca siguiera transmitiendo los partidos de Cruz Azul, el narrador no volviera a entrar al Estadio Azul.

A través del canal de YouTube del ‘Dr. García’ en la sección de “Anécdotas que pocos sabían de los farsantes”, Martinoli confesó que el exdirectivo de La Máquina lo vetó por hablar mal del equipo en plena transmisión, luego de perder ante el extinto Veracruz.

“Ese día fui al Estadio Azul con Rafa Puente, casualmente ese día yo no tiré tanta mierd*, solo dije que era una vergüenza Cruz Azul, Rafa tampoco dijo nada del otro mundo, habían perdido vs Veracruz, y entró el hoy prófugo de la justicia a protagonistas en vivo, yo quería tener derecho de réplica y José Ramón no me lo permitió”, explicó Martinoli.

El exdirigente de Cruz Azul hizo la llamada y dijo que para que TV Azteca siguiera transmitiendo los partidos del equipo (Martinoli) no volvería a ingresar al estadio.

“José Ramón no me permitió hablar porque me iba a poner al ped* con Billy, y él no quería problemas con este señor, sin embargo me siguió programando partidos del azul, al aire yo quedé vetado por este muchacho”, explicó.

