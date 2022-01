Christian Martinoli criticó fuertemente al Tri durante el juego ante Costa Rica

Christian Martinoli se ha caracterizado por ser uno de los narradores más importantes de México debido al estilo de relatar los encuentros de la Selección Mexicana. Luego de empatar con Costa Rica en las eliminatorias de la Concacaf en el Estadio Azteca, el comentarista criticó fuertemente a los dirigidos por Gerardo 'Tata' Martino.

En el video que se hizo viral en redes sociales, se escucha al narrador comparar la etapa de José Manuel 'Chepo' de la Torre al ganar con facilidad los partidos amistosos y con dificultad los juegos de clasificación al Mundial.

"Se van a enfrentar el tercer y el cuarto lugar, es ahí o a parir chayotes 'again and again'. Esto cada vez se parece más a la era del Chepo, se ganan tres mil millones de moleros pero en los partidos importantes... madre mía", dijo Martinoli en los últimos segundos del partido.

Verdades siempre de Martinoli. pic.twitter.com/zR937F6iTS — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) January 31, 2022

La Selección Mexicana cuenta con una sola victoria en los últimos cuatro partidos de las eliminatorias de la Concacaf, misma que sucedió hace unos días cuando derrotaron a Jamaica 2-1. Previamente los del Tri fueron superados por Estados Unidos y Canadá, ambos en la Fecha FIFA de noviembre. Actualmente se encuentran en la tercera posición del Octagonal Final con 18 puntos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TATA MARTINO: 'EL PARTIDO CONTRA PANAMÁ SERÁ COMO UNA FINAL'