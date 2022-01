Georgina Rodríguez respondió a las polémicas declaraciones de su media hermana

Georgina Rodríguez, modelo y esposa de Cristiano Ronaldo fue severamente criticada por su media hermana por parte de padre. Este fin de semana se estrenó el documental sobre el día a día de Rodríguez y su familiar identificada como Patricia comentó que Rodríguez es generosa pero no con todos.

"Yo me alegro de que a mi hermana le haya ido bien pero me gustaría que me tuviera en cuenta, que no se olvidara de que existo. Me dijo por ejemplo que me iba a ayudar con los libros del colegio de mis hijos y todavía estoy esperando.

"Georgina es muy solidaria con los niños necesitados pero no con sus sobrinos. No quiso molestar a Cristiano para que firmase una camiseta a mi hijo porque estaba de vacaciones", fueron algunas declaraciones que hizo Patricia para el programa español 'Sábado Deluxe'.

Rodríguez no tardó en responder indirectamente a través de Instagram junto a un promocional de su programa producido por Netlflix.

"Quiero dar las gracias a mi familia. Aquella que no me ha soltado la mano desde que llegué a este mundo. Gracias a mi madre y a mi hermana Ivana por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de tres, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables. Gracias madre por los valores que nos inculcaste, los cuales hoy no puedo vivir sin ellos. Amor y respeto. Gracias Cristiano por tu humanidad, generosidad y apoyo incondicional en todo lo que me propongo. Andábamos sin buscarnos pero a sabiendas que nos encontraríamos".

