Julio César Chávez Jr: Generó polémica por usar gorra del Chapo Guzmán

Julio César Chávez Jr. vuelve a causar polémica. En esta ocasión, la nueva controversia se debe a que mediante su cuenta de Instagram realizó un 'en vivo', en el cual, portaba una gorra con el rostro del famoso narcotraficante mexicano, Joaquín 'Chapo' Guzmán.

Como se ha vuelto una costumbre en las últimas semanas, el pugilista mexicano hizo un live para poder platicar con sus seguidores, quienes no dudaron en hacerle saber su postura en relación con la prenda que portaba.

Sin embargo, Julio no se quedó callado y les contestó: "No tiene nada de malo la cachucha, no veas los símbolos ni nada, ¿por qué no dicen ‘ah, tiene México’? Ves otra cosa pues, tu cabeza está enferma, es tu cabeza. Son personajes que hay en diferentes partes", mencionó.

Por otra parte, el pugilista mexicano les pidió a sus espectadores que se 'relajaran', ya que a su consideración 'una imagen, una canción, no pueden provocar enojo, molestias, no tiene nada que ver".

Hay que recordar, que anteriormente, de igual manera a través de un 'en vivo', Julio César Chávez Jr. reveló que sostiene una buena relación con Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, la cual se debe a su hijastra Frida Sofía; primogénita de su todavía esposa Frida Muñoz, quien hace años sostuvo una relación con Edgar Guzmán López, hermano de Ovidio.

"¿Ovidio? ¿El Ratón? Él es tío de mi hija, que ha sido mi hija mucho tiempo. Lo conozco bien y es una buena persona, conmigo es una gran persona, yo no sé lo que dicen en otro lado", comentó.

