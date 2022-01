Julio César Chávez Jr. respondió a su esposa: 'Yo no hago más que entrenar y portarme bien'

En días pasados la pareja de Julio César Chávez Jr, Frida Muñoz, reveló en entrevista con el programa Despierta América que el boxeador es una persona "enferma que trata de evadir sus sentimientos tomando pastillas y culpando a otros y que no ha querido tratarse".

Tras las palabras de Muñoz, el Hijo de la Leyenda aseguró en sus redes sociales que pe, contrario a lo que dice su esposa, sólo se dedica a entrenar y que su pareja está "desubicada" y no le permite hablar con sus hijos a pesar de que está enfermo de covid-19.

"Yo tengo covid y ella no me ha hablado, no me contestan mis hijos, ella le dice a mi niña (Julia) que no conteste la tablet. La persona adulta no puede controlar a unos niños y decirles que yo estoy mal. Oigan yo no hago más que entrenar, portarme bien, no tomo para nada", dijo Chávez Carrasco en sus historias de Instagram.

"Hablé a mi casa, me contestó otra persona y luego ya no me dieron la cara. Tengo las cámaras y todo en mi casa para que ellos estén bien. Si no me enseña las cámaras de mi casa es porque no quiere tener comunicación conmigo ni que mis hijos estén seguros. Yo sí la quiero, pero ella no me quiere, yo sí quiero a mis hijos y sí le hablo a mi familia, aunque me haya contestado otra persona en mi casa", agregó.

Además, Chávez Jr confesó que "no ha hecho nada malo" y que en realidad ha sido "un pendejo, buena persona y que las personas se han aprovechado de eso".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESPOSA DE CHÁVEZ JR: 'JULIO ES UNA PERSONA ENFERMA'